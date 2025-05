Ich bin sehr stolz, euch mein allererstes PubPeer-Review zu präsentieren:

https://pubpeer.com/publications/A460C6C269ED9D3B7A96C11D15AFA3

Wir müssen nun aber doch nochmal in die Naturepublikation reingehen. Ist das eigentlich schon obszessiv von mir?:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-08842-1

Leider wurde erst jetzt die Moderna-Sequenz offiziell als FOIA rausgegeben:

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/659e8576e96df5000df843c2/FOI_22-1004_PDF_attachment___2_.pdf

Oh guckt mal! Da ist unser TCTAG → UCUAG oder auch m1ψCm1ψAG.

Wir gehen zunächst nochmal in die Figure 4e):

Das TCTAG sitzt also ganz am Ende eines 117 A-Schwanzes. Weit über jede Detektierbarkeit von Homopolymeren für Nanopore. Ergo: Ich habe ein extremes weißes Rauschen bis zum TCTAG-Pentamer, welches als Stopsignal genutzt wurde. Folgerichtig ist es so seltendämlich, sich ausschließlich an der Schwanzlänge, die ein einziges weißes Rauschen ist, zu orientieren. Naja. Egal. Taten mein Lieblingsautor und sein Team ja trotzdem. Und der herrlichste Witz war dann: Dass sie sich - exakt daran orientierend - einen netten Trick ausdachten, um den echten Initialzünder runterzuspielen:

Tolle Idee, nicht wahr?!

Was mir jedoch absolut gar nicht bewusst war: OMFG! Das TCTAG, welches laut FOIA klar zum Poly-A-Schwanz gezählt wird, da es ja hinter den gaaaaaaaaaaanz vielen A’s hängt und die wiederum hinter der 3’UTR, ist wirklich ganz am Ende. Ich ging davon aus, dass es entweder direkt hinter der 3’UTR oder irgendwo im Poly-A-Schwanz steckt.

Das heißt, rein aus dem, was mein Lieblingsautor und sein Team (welche niemals nie nicht bestimmte Interessenskonflikte dahingehend haben könnten, dass diese Tech funktioniert) machten, ergibt sich der totale Nonsens in Reinform:

Sie nehmen die gesamte Sequenz, die sie vorher via Illumina-Sequenzierung isolierten, jagen diese in Nanopore, modifizieren ihre Methodik so, dass sie eine doppelte Read-Rate erhalten, weil sie übelste Probleme mit dem m1ψ und eine ineffiziente Readrate erhielten, behalten aber die eigentliche Fehlerquelle drin. Ignorieren die Fehleranfälligkeit bei homopolymeren-Motiven, da diese randomisiert verteilte Ionen besitzen, subtrahieren NICHT die 117 A’s vor dem Pentamer TCTAG von ihren Messergebnissen und behaupten dann, sie konnten in einem Bereich von 20 - 30 A’s präzise Längenunterschiede bestimmen und damit eine Re-Adenylierung. Wow… Das nenne ich doch mal einen echten Fortschritt (fort von jeder wissenschaftlichen Integrität). Jedenfalls findet man in keinem einzigen Satz des Methodikteils (welcher dann auch noch unnötig kompliziert auf verschiedene Supplementaries kommentiert und erweitert beschrieben wurden), dass sie die A-Stretches trimmten oder in ihren Messungen irgendwas subtrahierten um eine reale Zahl zu messen. Das einzige, was hier also übrig bleibt, aus diesem gesamten Experiment, ist eine Readreaktion von Nanopore auf Tent4a/b silencing und ein künstlich verrauschtes Signal, welches sie als Messung deklarierten.

Und dann arbeiten Sie sich mittels statistischer Taschenspielertricks, die die Signifikanz Richtung Tent5a lenken via Omnibus (LRT-Methodik, die über Zeit nur das dominanteste Signal bestimmt) und einem geglätteten Wilcoxon-Test auf die Länge fokussiert ab und drehen ihre Runden Zirkellogik.

Großartig und Amen.