TH17 werden über IL-17A/F, RORγt und CCR6 in Kombination nachgewiesen. Sprich nicht über, wie ihr schreibt: “The second most abundant cluster was a Th17-like population (Cluster 1) characterized by increased expression of CCR6 transcripts and a significant enrichment for Th17 signature genes ( Fig S2A ).”, exklusiv CCR6.

Und eure Aussage “In contrast, expression of IL2 transcripts, known to suppress the differentiation of Tfh cells, was significantly decreased during this period. We speculate that multiple vaccinations may limit the expansion of circulating Tfh cells in peripheral blood and potentially enhance the maturation and retention of follicular helper T cells in germinal centers or lymphoid organs (Mudd et al., 2022).” fandet ihr scheinbar auch nicht weiter problematisch?