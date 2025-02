Wo fange ich an, wo höre ich auf?



Dieses Substack ist ein Eingeständnis, dass Zellbiologie eigentlich für den Eimer ist, sobald Sie die Worte “in vitro” und bei der Methodik “Vero E6” lesen:

„Die Häufigkeit von Krebserkrankungen bei unseren Kindern ist in die Höhe geschnellt, und zwar schon vor dem Holocaust durch die Covid-19-Impfung. Fast niemand spricht über die mögliche Rolle der Insertionsmutagenese bei der Entstehung dieser und vieler anderer Krebsarten. Wir begannen damit, virale Lebendimpfstoffe auf Tierzellen zu züchten, insbesondere für den Polio-Impfstoff, und dann für MMR und Varizellen. Das Ergebnis war die Übertragung von Maus-Retroviren auf den Menschen. Die verheerenden Folgen dieser Entwicklung (und wie Tony Fauci die weitere Forschung stoppte) sind in dem Buch Plague der Virologin Judy Mikovits nachzulesen. Die Einschleppung des krebsfördernden Affenvirus Simian Virus 40 (SV40) in den Menschen durch die Züchtung des Polio-Impfstoffs in VERO-Zellen (Nierenzellen von Affen ohne antivirale Abwehrkräfte) ist gut dokumentiert. Impfstoffexperten, die sich dieses Problems bewusst waren, beschlossen, menschliche Zellen (von abgetriebenen Föten) zu verwenden, um das Problem der Infektion von Menschen mit tierischen Retroviren zu lösen. Der Mensch verfügt jedoch auch über endogene Retroviren, die sich in das Genom des Impfstoffempfängers integrieren können. Darüber hinaus enthalten die in den Impfstoffen verbliebenen menschlichen Zelltrümmer kurze DNA- und RNA-Stränge, die leicht und bevorzugt von den Stammzellen im Blut aufgenommen und in die DNA des Impflings integriert werden. Die Integration von viraler DNA oder kurzen Strängen genomischer DNA in die DNA des Impfstoffempfängers führt zu Insertionsmutagenese, wodurch die Regulierung und Expression normaler Gene beeinträchtigt wird. Wenn diese beeinträchtigten Gene an der Regulierung des Zellwachstums und der Zellteilung beteiligt sind (Proto-Onkogene oder Tumor-Suppressor-Gene), dann ist das wahrscheinliche Ergebnis Krebs, höchstwahrscheinlich Leukämie oder Lymphom. Diese Arbeit ist eine der einfachsten und verständlichsten Übersichten zu diesem Thema, die ich kenne, auch wenn sie nicht auf die Inaktivierung von Tumorsuppressoren eingeht.“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3186009/

Ihr müsst hier aufmerksam lesen um zu verstehen, wieso die Polio Impfungen, nachdem eine missglückte Zellkultur “Vero E6” die ersten Applikationsanwendungen fand, zwingend katastrophal enden musste. Und wieso ausgerechnet SV40 der Kritikpunkt ist.

Ich kann euch dieses Paper nicht zusammenfassen/ will es zumindest nicht, da hier Mitdenken zwingend gegeben sei. Und sollte ich mich irren, kann es mir jeder offen “ins Gesicht” sagen (Kommentar).

Nun steht diese Arbeit natürlich akut in der Kontroverse (zumindest medial kommuniziert). Doch ich fasse mal die Grobübersicht, was der Unterschied zu dieser Arbeit und den Kritiken beinhaltet, zusammen:

Wenn ich mich also auf meinen Instinkt und wissenschaftliches Arbeiten verlassen muss, so wäre dieses Paper das Non plus Ultra. Und jeder, der “Schildkröten bis ganz nach Unten” las, wird mir beipflichten müssen.

Daraus ergibt sich mir eine erschreckende Frage: Wie viel sind die letzten 30 Jahre Forschung wert, sobald ihr in vitro und Vero 6 in einem Atemzug lest?

Und warum schließt sich der Kreis so erschreckend mit SV40-Kontaminationen und der Biondreck/ Shizersuppe?!

Narfucking nightmares.

Wer es genauer verstehen will: Nick Petosky ist so tief in diesen Alptraum, dass einem schwindelig wird und sich der Magen umdreht:

https://rumble.com/v6d1fgp-hivlab-origins-research.html

Euer Genervter.